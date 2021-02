Mgr Crepy va quitter la Haute Loire pour prendre la tête du Diocèse de Versailles

L’annonce est officielle depuis ce samedi 6 février. Le Pape François a décidé de confier le Diocèse de Versailles au Père Luc Crepy. Arrivé en Haute Loire en 2015, l’ancien recteur du séminaire interdiocésain d’Orléans, découvre la mission d’Evêque au contact des prêtres, communautés et laïcs du diocèse du Puy. Au micro de RCF il explique découvrir que la mission « ne s’exerce pas seul. La mission se pense en communion avec d’autres qui lui permettent de discerner ce qui est bon pour le diocèse » avant de préciser « quand on est nouveau, dynamique on se dit : moi aussi j’ai des idées, des projets… on va faire ceci, cela… Et puis finalement je me suis aperçu qu’il fallait laisser les projets émerger au contact des autres ».

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

DES ACTIONS AU SERVICE DE LA PROXIMITE DE L’EGLISE

Pendant ses 6 années en Haute Loire Mgr Crepy aura notamment beaucoup travaillé sur la place de l’Eglise auprès du plus grand nombre. Avec les 3 autres évêques de la Province d’Auvergne il est à l’origine d’une lettre pastorale pour le monde rural « nous devons rappeler qu’en tant que chrétiens nous sommes attentifs à la souffrance de ceux qui rencontrent des difficultés dans les campagnes et nous devons tout faire pour être plus proche, plus en lien avec les plus fragiles ».



UN PINCEMENT AU CŒUR

Cette nomination provoque aussi de nombreuses émotions au cœur du Diocèse du Puy. Et Mgr Crepy ne souhaite pas cacher les siennes. Au micro de RCF Haute Loire il évoque « deux sentiments » et notamment « un pincement de cœur, un peu de tristesse parce que je vais quitter le Diocèse du Puy et que je vais quitter un lieu que j’aime beaucoup ». Mais l’évêque nommé de Versailles se réjouit aussi de cette nouvelle mission qu’il prend comme « une marque de confiance de la part de l’Eglise » et partage sa « Joie de découvrir un nouveau diocèse, de lancer des projets nouveaux ». Cela il le fera à compter du 11 avril 2021, date de la messe d’installation qui se déroulera dans la Cathédrale Saint Louis de Versailles.