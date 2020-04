Mgr Jacolin : "Nous sommes tous dans la même barque, Jésus est présent, prions

A l'occasion des jours saints et de la fête de Pâques, Mgr Jacolin adresse un message aux Vendéens : "Chers Vendéens, nous sommes tous dans la même barque mais il y a avec nous : Jésus. Même s'il semble dormir, il est bien présent, il est maître de la tempête. Prions-le avec ferveur, avec confiance. C'est quand nous nous tournons vers Lui, que nous sommes le plus en lien les uns avec les autres."



Mgr Jacolin a adressé un message d'encouragement, de fortification dans la foi et le désir de Dieu, aux catéchumènes qui devaient être baptisés lors de la Vigile pascale. Si tout va bien, ils seront baptisés lors de la Vigile de Pentecôte.

Durant le jeudi saint, notre évêque a aussi envoyé un message aux prêtres du diocèse. "J'ai une pensée pour eux, il est bon que tous aient une pensée pour nos prêtres. C'est crucifiant aussi pour eux parcequ'ils doivent chercher le bien pour tous en ne propageant pas l'épidémie, et en même temps aussi se rendre proche à distance de leurs paroissiens..."