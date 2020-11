Mgr Lacombe, vers un nouveau départ...

A Bègles, près de Bordeaux, catholiques et musulmans ensemble pour la Toussaint. Dimanche dernier la messe a été célébrée en l'église Saint Pierre en présence de Tareq Oubrou. Le grand Imam de Bordeaux et plusieurs membres de la communauté musulmane sont venus rappeler leur solidarité avec les catholiques après l'attentat à Nice.



Le Pape François vient de nommer (le 22 octobre) Mgr Bertrand Lacombe archevêque d'Auch Condom, Lectoure et Lombez. Jusqu'ici il était évêque auxiliaire de Bordeaux et devient à 54 ans, le plus jeune

archevêque de France métropolitaine. Nous avons recueilli ses impressions.