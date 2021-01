Mgr Lagleize loi bioéthique, et loi confortant les principes Républicains

Dans l'émission Parole d'Evêque, Mgr. Jean-Christophe LAGLEIZE évêque de Metz présente ses voeux pour 2021, et revient sur le sens des 4 vendredis de jeûne et de prière demandés par les évêques à propos du projet de loi révisant la loi de bioéthique.



Nous revenons aussi sur le projet de loi « confortant le respect des principes républicains », la prochaine tenue d'une assemblée diocésaine en 2022, et enfin une présentation de la « session Welcome »...