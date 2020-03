Mgr Le Saux appelle les catholiques "créer" du bon dans cette situation

Mgr Le Saux a rédigé une prière pour soutenir les malades et les soignants et aider chacun à traverser cette épidémie le plus sereinement possible.



Dieu créateur, Tout Puissant,

Maître du temps et de l’histoire,

Nous te supplions : écarte cette épidémie,

Rends la santé aux malades,

Accorde la paix aux personnes inquiètes.

Seigneur Jésus Sauveur,

Soutiens les médecins et les soignants,

Accorde intelligence et sagesse,

A tous ceux qui luttent contre la propagation de cette épidémie

Esprit Saint, déverse en nous une charité plus grande,

Apprends-nous à prendre soin les uns des autres,

Aide-nous, ici encore, à discerner ta volonté.

Nous te le demandons,

Par l’intercession de Notre-Dame du Chêne,

De Saint-Julien et de tous les saints de notre diocèse.