Mgr Vuillemin : la retraite ça se prépare! / Prenons soin de soi et des autres!

Notre invité est l'évêque auxiliaire du diocèse de Metz Mgr. Jean-Pierre VUILLEMIN.



Au sommaire :

Point d'étape sur la mise en oeuvre du projet missionnaire diocésain, pour une conversion pastorale et missionnaire de l’église en Moselle.



Retour sur une journée à l’évêché avec les prêtres retraités. "La retraite, cela se prépare!"



Retour sur les 2 ordinations de dimanche dernier. La crise des vocations est-elle une réalité?



Les prochaines journées diocésaines de rentrée pour les prêtres, diacres, et animateurs laics en pastorales, auront lieu les 5 et 6 octobre. Le thème : « prendre soin, du Je au Nous ».