Mois missionnaire extraordinaire: le pape François veut donner un nouvel élan à l'évangélisation

Pour le pape François, il s’agit de "susciter une plus grande prise de conscience de la missio ad gentes et de reprendre avec un nouvel élan la transformation missionnaire de la vie et de la pastorale." François veut aussi célébrer le centième anniversaire de la lettre apostolique Maximum Illud de Benoît XV qui avait donné un nouvel élan missionnaire à l’Eglise.

Après la Première Guerre Mondiale, le Pape de l’époque avait senti la nécessité de redéfinir la mission dans le monde. Il voulait qu’elle soit purifiée des enjeux colonialistes qui malgré la fécondité des missionnaires partout sur la planète, avaient suscité bien des ambiguïtés. Aujourd’hui, le pape François invite les fidèles catholiques à "dépasser toute introversion ecclésiale, toute fermeture autoréférentielle dans ses propres limites sécuritaires, toute forme de pessimisme pastoral, toute nostalgie stérile du passé, pour s’ouvrir plutôt à la nouveauté joyeuse de l’Evangile".

Pour ce mois missionnaire extraordinaire, le thème retenu par l'Eglise est le suivant : "baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde". Ce qu’il faut comprendre, c’est que la mission n’est pas une affaire réservée aux grands théologiens à l’autre bout du monde, c’est la vocation universelle de tous les baptisés, et cela commence au pied de votre immeuble. L’évangélisation aujourd’hui, c’est chez nous que cela se passe. Pour paraphraser le pape François, qui parle des saints de la porte d’à côté, l'évangélisation doit se faire aujourd'hui par des "missionnaires de la porte d’à côté".



Pendant tout le mois d’octobre, RCF vous propose une programmation spéciale dédiée au mois missionnaire extraordinaire.