Qui ne s'est jamais posé la question de l'absence de Dieu dans les moments difficiles de la vie? Si Dieu existe et s'il est puissant, pourquoi ne se manifeste t- il pas? Si Dieu est tout-puissant et bon, comment peut il accepter l'existence du mal et de la souffrance? Quand on me pose cette question et quand je le la pose alors je convoque " mon ami " Job.

Une émission réalisée et présentée par Laure Miquel.