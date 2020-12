Noël : "allons visiter en priorité ceux qui en ont le plus besoin" Mgr Jacolin

A l'occasion du 4e dimanche de l'Avent et de la fête de Noël qui approche, notre évêque nous redit comment intérioriser la venue du Sauveur parmi nous. Une venue pour les plus humbles, dans nos nuits, dans les souffrances du monde. Cette nativité est une "visitation" au monde. En ce sens, pour Mgr Jacolin, il nous faut aussi aller visiter ceux qui en ont le plus besoin, en priorité ceux qui sont seuls et démunis.