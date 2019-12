Noël dans les Evangiles qui n'en parlent pas

Nous connaissons bien les récits de Noël dans l'Evangile selon Matthieu, avec les Mages, et dans l'Evangile selon Luc, avec les Bergers. Mais on ne trouve rien de semblable dans les deux autres Evangiles, ceux de Marc et de Jean. Malgré ce silence, peut-on y trouver tout de même un message de Noël ?