« Noël ne sera pas une fête normale … »

Geoffroy Perrin-Willm, pasteur à La Rochelle et Valérie Danielan-Verdin, pasteure à Saintes commentent ce que le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé aux Français. Une occasion pour l’église protestante de revenir sur la signification de Noël, la naissance de Jésus, qui est un moment fort de l’année liturgique. Les familles se réunissent pour célébrer cet avènement, cet inattendu qui nous incite à faire la part dans nos vies de ce qui est fondamental pour tout chrétien. Une occasion aussi de « résister » : malgré le confinement, les protestants s’organisent et gardent les liens avec leurs paroissiens. Mais « résister » aussi à la peur et au désespoir dans la joie et avec tendresse.