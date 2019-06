Nominations : "elles sont à accueillir dans la foi et dans une perspective missionnaire"

A l'occasion de la publication des nominations de prêtres et des nouveaux curés, effectives à la rentrée, l'abbé Robert Daviaud, vicaire épiscopal revient sur la manière dont les prêtres eux-mêmes ainsi que les fidèles peuvent vivre et accueillir ces départs et ces arrivées. Il nous explique ce qu'est un "prêtre diocésain", son engagement à servir tout un diocèse. En lien avec la Parole de Dieu, il nous faut accueillir celui qui est "envoyé" par l’évêque comme le Christ lui-même, dans la foi et dans une perspective missionnaire.