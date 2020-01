Nous irons tous au paradis

Le jugement dernier en question

de M. Balmary et D. Marguerat

Marie Balmary, psychanalyste et D. Marguerat, théologien protestant,

proposent dans ce livre à deux voix, et au titre en forme de clin d’oeil, une

réflexion passionnante sur le jugement dernier. Pour cela , ils nous invitent à

relire et à questionner quelques textes bien connus sur le thème du

jugement, du mal, de la responsabilité. Comment concilier, en vérité, l’image

d’un Dieu juge et d’un Dieu sauveur ? Une lecture très nourrissante, grâce à

ces deux points de vue complémentaires et à la finesse des analyses.