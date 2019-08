Open Heaven, une dernière pause spirituelle avant la rentrée

Durant cinq jours, depuis hier, pas moins de 300 jeunes de 17 à 20 ans sont réunis en Sologne autour de la communauté des Béatitudes. Le thème de cette édition : ose être libre. "C’est une initiative des jeunes qui gravitent autour de cette communauté pour proposer une dernière pause spirituelle avant la rentrée scolaire fin août. Une dernière occasion de faire le plein spirituel avant de rentrer dans le grand bain de septembre" explique Antoine Jaron, l’un des organisateurs du festival.

La communauté des Béatitudes propose une liturgie particulière, des prédications, des temps de prière, des rencontres. Le thème de cette année a été reçu dans la prière, précise Antoine Jaron. "Notre jeunesse a besoin de goûter à la liberté que Dieu nous a donnée, en nous envoyant son Esprit-Saint. Qu’est ce que la vraie liberté, celle que Dieu nous propose ?" s'interroge-t-il.

"On a ce devoir de s’emparer de cette liberté. Parfois, on a peur d’être à contre-courant. Pourtant c’est notre devoir de chrétien d’aller à contre-courant, de proposer une alternative à ce monde qui ne nous plaît pas forcément, et de montrer quelle est la lumière de Dieu" conclut Antoine Jaron.