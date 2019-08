Open "Source", le rassemblement des jeunes chrétiens à Lourdes

Ils sont arrivés à pied, à vélo, en roller ou en parapente. Depuis hier et pendant trois jours, plusieurs centaines de jeunes ont rejoint Lourdes pour participer au rassemblement Open "Source". Au programme, procession mariale aux flambeaux, découverte du Sanctuaire, mais aussi rencontres, partages et enseignements dans l'esprit des JMJ.



un rassemblement dans l'esprit des JMJ

Le rassemblement Open "Source" s'adresse aux jeunes qui ont l'âge de participer à des journées mondiales de la jeunesse (JMJ) et leur propose durant 48 heures, "d'aller au cœur de la foi, à la source", comme l'explique le Père Pascal Boulic, chapelain du Sanctuaire de Lourdes. "Quand la Vierge parle patois et parle de la source, elle utilise un mot patois qui est à la fois traduit par fontaine et source : la fontaine c'est l'eau, la source c'est le Christ !" À Lourdes en effet, l'une des démarches proposées au pèlerin est de s'approcher de la grotte de Massabielle, là où jaillit la source depuis les apparitions de la Vierge Marie à la jeune Bernadette Soubirous en 1858.

Ce rassemblement a été co-organisé par le diocèse de Paris, les groupes Even et la Route Saint-Martin, un pèlerinage estival proposé chaque année depuis 20 ans par la communauté Saint-Martin. Connue pour être particulièrement dynamique en matière de vocations, cette association de prêtres est présente au Sanctuaire de Lourdes depuis 2015.



Le sens du pèlerinage expliqué aux jeunes

Pour les jeunes, ce qui est proposé c'est de "faire une démarche de pèlerin, comme l'explique le P. Boulic, je bouge, je me déplace, je pars de là où je suis, je quitte mon confort, je quitte mes zones de sécurité et je vais dans un endroit où je ne maîtrise rien pour m'ouvrir à plus grand que moi : c'est au cœur de la demande de la Vierge Marie". Toujours en référence aux messages de la Vierge dans les apparitions, le chapelain rappelle qu'en patois, on utilise le même mot pour parler de procession et de pèlerinage.