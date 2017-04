Ordination de Monseigneur HÃ©rouard

Anciennement recteur du séminaire français de Rome, le père Antoine Hérouard a été nommé évêque auxiliaire de Lille par le Pape François en février dernier. Il sera ordonné évêque ce dimanche 30 avril à 15h30 en la cathédrale Notre-Dame de la Treille.

Vivez la messe d'ordination en direct sur RCF Nord de France

Dimanche 30 avril à partir de 15h30

Très bien accueilli par Mgr Ulrich, l'actuel archévêque de Lille, le père Antoine Hérouard est un homme discret et chaleureux connu pour sa fibre pastorale. A 60 ans, il revient en France en terrain connu puiqu'il a travaillé aux côtés de l'archévêque de Lille pour la Conférence des Evêques de France. Diplômé de HEC et théologien moraliste, il est passionné des questions d’éthique et de société. Il retrouve dans le diocèse de Lille un terrain fertile pour appliquerla morale sociale, qu'il a lui-même enseignée pendant 12 ans à l'Université Catholique de Paris.