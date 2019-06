Ordinations 2019, depuis la primatiale Saint-Jean

Les ordinations sacerdotales 2019 pour le diocèse de Lyon se sont déroulées à la Primatiale Saint Jean ce samedi 29 juin à 10 heures.

Monseigneur Emmanuel Gobilliard, l'évêque auxiliaire de Lyon a ordonné prêtres quatre jeunes hommes: Armel Bouchacourt, Nicolas Charrier, Vincent Gaisne et Thomas Samson.

Leurs familles, leurs équipes d’accompagnement et les fidèles du diocèse ont partagé leur joie et celle de l’Église en participant à la messe d'ordination.