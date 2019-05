Orval Jeunes en Prière, les moines accueillent les jeunes du 7 au 11 août 2019

Paul Keil

Arrivé en tant que bénévole en 2006, Paul Keil a animé Génération Moselle, l'émission faite pour et avec les jeunes. Salarié depuis 2010, ce Mosellan prépare et présente aujourd'hui l'émission News et Foi, une des émissions phares de Jerico, du lundi au vendredi de 11h à 11h45, sur l'actualité du diocèse. Paul collabore également activement avec le service communication du diocèse de Metz.