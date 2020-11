P. Jean-Marie Mérigoux, prêcheur du dialogue

Le frère Jean-Marie Mérigoux, dominicain marseillais, est décédé le 7 novembre dans son couvent, entouré de ses frères.

Né en 1938, il entre dans l'Ordre des Prêcheurs en 1957 pour partir en 1968 à Mossoul, en Irak. Il passera plusieurs décennies au service des Chrétiens d'Orient et du dialogue islamo-chrétien d'abord en Irak, puis au Caire et à Istanbul. Son incroyable parcours est retracé dans un bel ouvrage "Va à Ninive", paru en 2000. Il a enseigné pendant plusieurs années à Marseille, figure de savant, de spirituel, de l'homme de dialogue et de culture.



Délégué de l'Oeuvre d'Orient, Médiateur entre les Eglises orientales marseillaises et les autorités françaises, le Frère Jean-Marie Mérigoux fut l'un des derniers porte-parole des Chrétiens d'Orient en France. Il laisse désormais orphelin ses frères dominicains et ses frères orientaux.



Pour les amis et les proches qui aimeraientt se recueillir auprès de lui, sa dépouille sera exposée à l'église des frères Dominicains (35 rue Edmond Rostand, M. Castellane). On peut y accéder de 7h à 8h30 et de 17h à 19h30 chaque jour, jusqu'à jeudi. Les obsèques seront célébrées dans l'intimité de la communauté et de la famille proche vendredi matin, le 13 novembre. Malheureusement, la situation sanitaire actuelle nous interdit de l'ouvrir à tous ceux qui le souhaitent.

Une célébration commémorative sera organisée après le confinement.