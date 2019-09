Partez à la découverte de la vie monastique

Les joyaux de l’art sacré sont des écrins où les chrétiens vivent leur foi depuis des centaines d’années

Les abbayes du Mont Saint Michel, de Conques ou de Sénanque… Ce sont des lieux exceptionnels de notre histoire spirituelle où des moines et des moniales prient encore. Pendant le mois d’octobre, les religieux de quelques abbayes ouvrent leurs portes aux jeunes de 16 à 30 ans pour leur faire découvrir la vie monastique.



A quoi ressemble la vie des moines et des moniales du XXIème siècle ?

La vie monastique est depuis toujours une vie contemplative de prière et de silence. Pas de grands changements depuis des siècles. Selon les ordres et les congrégations, le programme des moines et des moniales est à peu de choses près le même. Levé vers 3-4h du matin pour la prière de la nuit. Ensuite, c’est "ora et labora", prière et travail en silence.



Les moines invitent les jeunes à venir à leur rencontre

Il y aura plusieurs journées de découverte de la vie monastique pendant le mois d’octobre. La première se tiendra le 5 octobre prochain à Solesmes, dans la Sarthe. C’est ici, au 19ème siècle que l’ordre bénédictin a connu un renouveau très important qui influence encore les bénédictins à travers le monde.