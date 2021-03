Parvis N°6 et la Rencontre diocésaine Séparés, Divorcés du 11 avril à L'Épine

Parvis est un magazine édité par le diocèse de Châlons, à destination du grand public. Publié quatre fois par an aux grandes fêtes chrétiennes (Toussaint, Noël, Rameaux) plus un numéro d’été, Parvis magazine suit le rythme des saisons et est disponible aux périodes d’affluence dans les églises ; Lors du dimanche de la Miséricorde, le 11 avril prochain, à L’Épine, une journée est organisée pour les personnes séparées, divorcées, engagées ou non dans une nouvelle union.