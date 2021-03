Père Marc Beaumont nommé évêque de Moulins

UNE VOCATION NéE A LOURDES EN 1981

Fils d’agriculteur du Nord, le Père Marc Beaumont a grandi dans une famille pratiquante. Ses parents, exploitants d’une petite ferme de Cambrai, ont œuvré au sein de la Jeunesse Agricole Catholique et toujours encouragé le nouvel évêque de Moulins dans son parcours de foi. Très tôt son quotidien se vit auprès de l’Eglise « mes activités extrascolaires étaient partagées entre le travail au sein de la ferme et les activités paroissiales comme l’animation des retraites de profession de foi ».

C’est en 1981, lors d’un congrès eucharistique, que Mgr Marc Beaumont commence à se poser la question de sa vocation. Réunis dans la Basilique Saint Pie X, Les participants sont interpellés par le Cardinal Marty, « il nous a demandé de devenir soit des chrétiens engagés dans une vie de famille, soit des religieux et religieuses, soit être prêtre ». Finalement c’est dans le train qui le ramène dans le Nord que le nouvel évêque de Moulins précise son engagement « je me souviens en avoir parlé avec le responsable des vocations qui m’a dit "si toi tu es disponible ne t’inquiète pas, avance, et si tu n’es pas fait pour ça l’Eglise te le dira". Et un an plus tard je suis entré au séminaire à Lille ».

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

UNE LONGUE EXPERIENCE DE CURé DE PAROISSE

Ordonné prêtre en 1990, le Père Marc Beaumont a été longtemps prêtre de paroisse dans le diocèse de Cambrai situé « dans le Sud du Nord » précise-t-il avec un pointe d’humour. Une mission exercée en milieu rural, puis depuis 5 ans au cœur d’une paroisse péri urbaine « ce ministère permet d’être proche des gens et d’annoncer l’amour de Dieu. Notamment en témoignant par notre vie et une sorte de proximité pour partager les moments de Joie et de peine et rappeler que Dieu est avec nous pour traverser les épreuves ».

Cette annonce de l’Evangile, le Père Beaumont l’a aussi partagé avec les jeunes de son diocèse. Responsable des JMJ de Paris et Rome, il est marqué par « l’enthousiasme et la simplicité » des chrétiens qui participent aux Journées Mondiales de la Jeunesse. C’est d’ailleurs en rentrant de Rome qu’il s’engage avec quelques participants dans la création d’un site internet. Un intérêt pour la communication qui ne le quittera plus et qui lui permet en 2016 de devenir le délégué diocésain de la communication du Diocèse de Cambrai. « Dans le monde d’aujourd’hui la communication est quelque chose d’important. Internet, le papier, la radio et la télévision, nous devons y être présents si nous voulons que le message de l’Evangile soit annoncé ».

Attentif à la dimension universelle de l’Eglise Catholique, le Père Marc Beaumont est aussi engagé au sein du mouvement international des Focolari. « Un mouvement né en Italie pendant la seconde guerre mondiale par Chiara Lubich et qui nous invite à réaliser le testament de Jésus Que tous soient un en mettant en œuvre la Parole de Dieu et une parole de vie à méditer chaque mois » explique Mgr Beaumont avant de compléter « je suis touché par cet appel à cette radicalité de vie Evangélique et par la fraternité universelle dont témoigne le mouvement ».



Chiara Lubich, fondatrice du mouvement international Focolari avec Jean Paul 2



JOYEUX ET SEREIN DE DEVENIR éVÊQUE DE MOULINS

Si le Père Marc Beaumont avoue avoir été surpris par sa nomination il s’est rapidement inspiré de personnages de la Bible « Abraham qui a suivi le Seigneur sans savoir où il allait et les disciples au bord du lac qui ont tout laissé pour le suivre ». « C’est un peu les deux choses qui m’habitent aujourd’hui alors que je vais partir à la découverte d’un lieu que je ne connais pas » explique le nouvel évêque qui précise vivre cela avec « la grâce de la Paix, avec humilité et avec confiance ».

L’ordination épiscopale de Mgr Marc Beaumont aura lieu le dimanche 16 mai 2021 à 15h00 en la Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation de Moulins. Si les conditions sanitaires le permettent (la cérémonie sera également retransmise sur les ondes de RCF Allier et RCF Haut de France) les fidèles découvriront leur nouvel évêque qui a opté pour la Devise « l’Esperance ne déçoit pas » de Saint Paul qui avait été l’un des slogans des JMJ et qui a « marqué et accompagné jusqu’à aujourd’hui » le Père Beaumont.



Le parcours de Mgr Marc Beaumont

Études

Institut Universitaire de technologie de Béthune ;

Séminaire interdiocésain de Lille.

Diplômes

Diplôme Universitaire Technique (D.U.T.) génie électrique ;

Brevet d’éclairagiste.

Ministères

1990 – 1992 : Curé solidaire des paroisses du secteur sud du grand doyenné de Cambrai Rural ;

1992 – 1994 : Prêtre associé Avesnes-sur-Helpe ;

1994 – 1999 : Curé solidaire des paroisses du secteur d’Avesnes-sur-Helpe ;

1996 – 1997 : Responsable diocésain des Journées Mondiales de la Jeunesse à Paris ;

1999 – 2002 : Curé solidaire des paroisses de Caudry, Audencourt, Béthencourt, Fontaine-au-Pire et Quiévy ; Délégué à la Pastorale des jeunes pour le doyenné de Cambrésis Est ;

1999 – 2000 : Responsable diocésain des Journées Mondiales de la Jeunesse à Rome ;

2002 – 2003 : Curé solidaire de toutes les paroisses du secteur de Caudry ;

2003 – 2006 : Curé solidaire de la paroisse Sainte-Maxellende en Cambrésis ;

2006 – 2015 : Curé de la paroisse Saint-Martin en Ostrevant ; Délégué diocésain de la communication ;

2012 – 2019 : Vicaire épiscopal et Délégué épiscopal à l’information ;

Depuis 2015 : Doyen des Marches du Hainaut ; curé modérateur des paroisses Sainte-Maria-Goretti du Hainaut, Saint-François en Val d’Escaut et Saint-Jacques en Val d’Escaut ; Délégué diocésain de la Communication ;

Depuis 2019 : Secrétaire du Conseil presbytéral.