Père Rami Abdel Sater : il existe un avenir pour le Liban

Le Liban, malmené par une crise économique, politique et sociale, doit il devenir laïc pour retrouver un apaisement ? C'est l'avis du curé maronite de la paroisse Saint Charbel à Bordeaux, le Père Rami Abdel Sater, il est l'invité de Vitamine C.





L'agression d'un bénévole dans l'église Notre Dame à Bordeaux le we dernier souligne la tension exacerbée en ce moment où les violences sont plus nombreuses. Nous entendrons les commentaires du Père Samuel Volta, délégué diocésain à l'information.