Père Ziad Hilal : "On est limité face à la souffrance des gens en Syrie"

Installé à Homs depuis 2009, le Père Ziad Hilal est resté dans la « capitale de la révolution » pendant la guerre civile. Il a dirigé le Service jésuite des réfugiés et fondé le centre « Eduquer les enfants à la paix et à la réconciliation », accueillant des enfants de toutes les confessions.

Il a vécu le siège d’Alep pendant plus de quatre ans, de l’intérieur et au plus près des chrétiens de Syrie. Il rend hommage dans son livre « Homs, l’espérance obstinée » (Avec François-Xavier Maigre, préface de Mgr Pascal Gollnisch. Bayard) aux nombreuses victimes syriennes ainsi qu’au père Frans Van der Lugt, assassiné à Homs le 7 avril 2014.