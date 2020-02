Petits déjeuners- débats «La violence. Comment la décrypter ?

Nous recevons Claudine Estivin, coordonnatrice du groupe de réflexion éthique de l’Église Protestante Réformée de Touraine, organisatrice des petits déjeuners- débats dont le but est d’avoir une réflexion éthique sur des sujets ou « problèmes » de société et de partager en toute liberté. Le fil rouge de ces petits déjeuners débats, qui auront lieu dans les locaux paroissiaux au 35 rue Ledouble à Tours: «La violence. Comment la décrypter ? Comment peut-on encore vaincre la violence et espérer contre toute espérance ? »

- samedi 14 mars : « la violence dans tous ses états », animé par Marc BOSS maître de conférence à l’Institut protestant de Théologie de Paris qui ouvrira la série en nous apportant un éclairage éthique, philosophique et théologique sur le thème.

- Samedi 21 mars: « les violences exercées sur les mineurs » par Monsieur Paul BAGARRE, qui a été commandant de la brigade des mineurs et des mœurs au commissariat de Tours.

- Samedi 4 avril « vers une justice qui guérit ? ». Avec Brice DEYMIE, aumônier national des prisons, nous allons partager sur la justice restaurative.

- Samedi 19 avril : « la genèse, les manifestations et les thérapeutiques psychologique de la violence » par Jean-Pierre HY, psychiatre

Pour plus d’information et s’inscrire : site de l’Eglise protestante réformée de Touraine/ actualités/petits déjeuner on peut le faire par téléphone au 06 85 58 71 09 ou par courriel : e.zundel@orange.fr