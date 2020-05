​Plus de 20.000 euros récoltés pour la cathédrale du Puy-en-Velay

22 718 euros à l’heure où nous écrivons ces lignes. La cagnotte pour la cathédrale du Puy a eu du succès. « Nous sommes très touchés par la générosité des gens » souligne le père Bernard Planche, recteur de la cathédrale du Puy-en-Velay. Outre les dons, les mots laissés par les donateurs ont ému les bénévoles et les salariés de l’édifice. La somme récoltée servira aussi à « couvrir nos charges » précise le recteur.



L’avenir de la cathédrale est assuré

L’objectif désormais, c’est d’atteindre les 40.000 euros d’ici le 05 juillet. Malgré tout, l’argent récolté ne devrait pas suffire à combler le manque à gagner pour la cathédrale, estimé à 150.000 euros. « On n’aurait pas fermé les portes non plus » tempère le père Bernard Planche. Mais les visites ou l’accès à la boutique de la cathédrale auraient pu être impactés.



Une aide du diocèse du Puy-en-Velay

Par ailleurs, la cathédrale a aussi bénéficié d’un coup de pouce du diocèse qui a permis une avance de trésorerie pour l’aider à faire face. Avec les annonces à venir d’Édouard Philippe pour l’été et la suite du dé-confinement, le retour de quelques pèlerins ou visiteurs n’est pas à exclure. Il permettra là-aussi d’assurer une petite rentrée d’argent pour amortir le coup de la crise pour l’édifice.

Si vous souhaitez faire un don rendez-vous ici