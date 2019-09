PMA-enfants sans père : "une destructuration qui aura des répercussions à long terme dans nos sociétés" Mgr Jacolin

A l'occasion de la publication de son texte à l'adresse de tous les vendéens sur les révisions de lois de bioéthique, Mgr Jacolin revient sur sa récente prise de parole. Pour notre évêque, l'ouverture de la pma programme sciemment la destructuration de nos relations familiales et sociales. Quant à l'extension des autorisations de recherche sur l'embryon, pour Mgr Jacolin elle était malheureusement prévisible à partir du moment où l'on ne reconnait plus la valeur sacrée de l'embryon humain. "Cet aveuglement est très grave et choquant".