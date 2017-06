Points comme Un, le magazine de l'actualité religieuse dans la cité

"Le fait religieux a sa place dans notre société, c'est ce que Points comme Un veut démontrer" explique Patrick Genet. Ancien directeur de la communication du diocèse de Lyon, il lance ces jours-ci un média consacré au fait religieux. Et veut donner la parole à ceux "qui s'engagent pour le bien commun".

Trimestriel, le nouveau magazine est disponible sur abonnement et dans les librairies La Procure et Saint-Paul à Lyon. Mais Patrick Genet vise plus loin que Lyon, même si la ville est riche de sujets de par son histoire du dialogue interreligieux.



Points comme Un, le magazine du fait religieux dans la cité