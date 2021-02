Prier et jeûner en communauté pendant ce carême 2021, ce sera possible malgré le confinement.

Pierre-Paul van Parijs, organisateur des SEPAC, et Alice Vryghem, animatrice pastorale pour l’UP de Jodoigne, nous parlent de l’intérêt et du sens de la Semaine de Prière Accompagnée. Elisabeth Naber et Henry Everard nous partagent quant à eux de la semaine de jeûne intégrale « Jeunons ensemble » à Rixensart, qui existe depuis 2002.

Emission animée par Alfred Malanda

