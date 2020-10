"Projet de loi bioéthique, vous pouvez dire non". C'est l'interpellation des associations familiales catholiques (AFC) et du collectif Marchons enfants qui organisent une mobilisation dans toute la France - 61 villes dont Bordeaux - ce samedi 10 octobre. On en parle avec Pierre Lareigne, membre de Marchons

enfants. Il est l'invité de Vitamine C.



Un historien veut sauver l'Eglise Saint-Jacques à Bordeaux, cet édifice du XIIe siècle est devenu un parking rue du Mirail.