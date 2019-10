Projet missionnaire, messe scoute et respect de la création

Dans Parole d'évêques cette semaine, Mgr Jean-Pierre Vuillemin, évêque auxiliaire à Metz évoque l'avancée du projet missionnaire du diocèse, revient sur le WE des Scouts et Guides de France à Metz, sur la confirmation de 3 jeunes à Dieuze, sur la journée "au près de mon arbre" à St Jean de Bassel et évoque la prochaine conférence des évêques de France à Lourdes.