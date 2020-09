A propos de mondialisation

Comme beaucoup d’autres, les chrétiens et notamment les protestants ont à

coeur d’avoir une attitude de citoyen responsable face aux nombreux défis

d’aujourd’hui concernant notre planète, ce bien commun qui nous est donné enpartage. En témoignent toutes les réflexions et actions autour de l’écologie ausens large; en témoigne également l’invitation à célébrer ces temps-ci la Saison dela création; encore faut-il comprendre un minimum des phénomènes ou questions complexes.

Dans ce contexte de pandémie qui a bouleversé nos vies, de nombreuses voix se sont fait entendre pour réfléchir, analyser, et revenir notamment sur la

mondialisation, dont nous sommes bien forcés de reconnaître les limites et les

dangers. Parmi ces voix, celle d’Eric Orsenna, écrivain français bien connu du

public, qui siège à l’Académie française depuis 1998, et qui est l’auteur, entre

autres, de 5 ouvrages qui forment une série intitulée Petit précis de

mondialisation : 5 enquêtes passionnantes qui nous font sillonner notre planète pour essayer de mieux la comprendre.

Une émission animée par Corinne Janin et Jacqueline Genouvrier.