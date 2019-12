Qu'est ce qu'être servant d'autel?

On les appelait il y a quelques années encore les enfants de choeur. Il sont devenus aujourd'hui les servants d'autel. Et en cette entrée de l'Avent, nous avons choisi de vous faire entendre non pas un prêtre mais des jeunes engagés dans cette mission tous les dimanches. Calvin et Fortnuatto ont 13 et 14 ans. Ils se retrouvent à l'église Saint Louis de Vichy.