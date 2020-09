Quel est l’état spirituel des chrétiens en cette rentrée ? Le confinement a accentué un phénomène de désengagement de l’Eglise locale, c’est ce qu’a constaté le pasteur Jean Paul Vincent de l’Eglise évangélique du bassin. Il organise une semaine de jeûne et prière pour se replacer devant Dieu.



Le domaine de la solitude à Martillac, un lieu retiré comme son nom l'indique, et en même temps très connecté au monde. C'est le vécu des soeurs de la Sainte Famille qui anime le lieu et qui fêtent cette année leur bicentenaire et proposent à cette occasion des festivités les 19 et 20 septembre.