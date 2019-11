[RADIO DON 2019] RCF Anjou vient à votre rencontre

Nathalie Neyron est chargée de développement pour RCF Anjou. Elle nous explique son rôle à la radio pour faire connaitre la radio et trouver de nouvelles ressources.



Pour soutenir RCF Anjou à l'occasion du radio vous pouvez faire un don en ligne via notre site rcf.fr ou faire un chèque à l'ordre de FAMCO et l'envoyer à RCF Anjou, 36 rue Barra 49100 Angers.