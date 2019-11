RCF Anjou, une radio qui invite à s'engager : Marie Béatrice de Vregille

Marie Béatrice de Vregille est la présidente de RCF Anjou. Elle nous présente sa vision et ses souhaits pour RCF Anjou.



Pour soutenir RCF Anjou à l'occasion du radio vous pouvez faire un don en ligne via notre site rcf.fr ou faire un chèque à l'ordre de FAMCO et l'envoyer à RCF Anjou, 36 rue Barra 49100 Angers.