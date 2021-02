Réforme des paroisses : "croyons-nous que Dieu gouverne son Eglise ?"

D'ici peu, les fidèles vendéens vont être consultés sur le redecoupage paroissial et la naissance de nouvelles paroisses. Une nouvelle étape pastorale qui a pour origine le manque de prêtres, mais aussi le manque de laïcs qui peuvent prendre des responsabilités. D'aucun voudraient, à cette occasion, poser la question de la gouvernance. Face à l'idée de prêtres relegués à la célébration des sacrements, et d'une gouvernance passée aux laïcs, l'abbé Jean Bondu, vicaire épiscopal, attire notre attention sur l'importance du ministère ordonné et de sa configuration au Christ. Devons-nous voir la paroisse uniquement de manière horizontale ou y percevons-nous plutot l'action du Christ ? Une démarche de foi et de confiance doit être au coeur des réformes de structures.