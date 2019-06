"Regard de l'Eglise protestante unie de France région Ouest sur la ruralité".

La région Ouest de l’Eglise protestante unie de France, couvre le ¼ ouest du territoire national et s’étend de Saint Malo , au nord/ Barbezieux , au sud/ Brest à l’ouest et Bourges-Vierzon à l’est. Dans cette grande région, la répartition des foyers protestants est très variée. Variété en termes de densité, et de répartition entre zones rurales et urbaines. Guillaume de Clermont, président du conseil régional de la région Ouest de l’EPUF nous parle du regard l’Eglise sur le monde de la ruralité ?». Quels enjeux ? quels accompagnements ? quelles formes d’Eglises adaptées à chaque situation? : les maisons d’Eglises, les zones de solidarités, la formations des laïcs…