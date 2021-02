Rencontre avec la Royale Malmédienne

La Royale Malmédienne est un choeur de 80 hommes très toniques, très joyeux et même un peu remuants. Connue pour ses activités chorales, elle brille aussi par son rôle dans le Cwarmê, le célèbre carnaval de Mâm'di. C'est dans ses rangs qu'est choisi le Trouvlê. Au delà de la musique, cette grande équipe vit l'amitié et la fraternité comme on la veut dans une grande famille, où chacun est important dans la construction de l'ensemble.

Même sans son carnaval, Malmedy a mis en place un programme de festivités pour que ce Cwarmê 2021 ne soit pas oublié.

Découvrez le Cwarmê de Malmedy, fête populaire ancestrale inscrite au patrimoine immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous ne pourrez qu'apprécier la convivialité et l’authenticité des Malmédiens !

