"Trait d'esprit,des images pour ne pas se prosterner.

Rencontre de l'humour et de la théologie.



Of¬frir au pu¬blic un ac¬cès à des ques¬tions exis¬ten¬tiel¬les et théo¬lo¬gi¬ques es¬sen¬tiel¬les

par le moyen de l'hu¬mour,af¬fir¬mer que tout, y com¬pris les re¬li¬gions et les théo¬lo¬gies peu¬vent être sou¬mis à la cri¬ti¬que, à l'hu¬mour et à la ca¬ri¬ca¬ture :

voilà l'objectif de l'exposition « Traits d'esprit » créée par l'Atelier Protestant.

À tra¬vers des dessins d'au¬teurs athées, ag¬nos¬ti¬ques ou croyants, l'ex¬po¬si¬tion of¬fre au vi¬si¬teur l'oc¬ca¬sion de rire ou sou¬rire, en évo¬quant les ques¬tions pour¬tant fon¬da¬men¬ta¬les du sens de la vie, du lien en¬tre les re¬li¬gions et le po¬li¬ti¬que, du rap¬port au sa¬cré .

Les ca¬ri¬ca¬tu¬res pré¬sen¬tées donnent à pen¬ser et à prendre de la dis¬tance pour abor¬der avec hu¬mour des su¬jets au cœur de l'existence.



Les re¬li¬gions sa¬vent-el¬les rire d’el¬les-mê¬mes ?

Peut-on rire du re¬li¬gieux, du sa¬cré ?

Hu¬mour et re¬li¬gion font-ils bon mé¬nage ?



« Dieu a le sens de l'humour

ce sont simplement les occasions de sourire

qui lui manquent »

PIEM