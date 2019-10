Rentrée du Conseil pastoral diocésain : "l'évêque a besoin d'écouter et de con

Le Conseil pastoral diocésain a fait sa rentrée autour de Mgr Jacolin. C'est la première fois que ce conseil se réunissait autour de notre évêque. Un conseil principalement de laïcs se réunissant trois fois par an, et représentant la diversité des catholiques du diocèse. Pour le vicaire général, l'abbé Daviaud "l'évêque a besoin d'écouter et de confier à ce conseil les points forts qu'il souhaite mettre en oeuvre dans l'avenir."

Les sujets bioethiques ont par exemple été abordés. Les laïcs présents au sein du conseil ont pu faire ainsi remonter la manière dont leur entourage abordait cette question.