Retour sur la marche des mères du 20 mars

Chaque année, des mères se retrouvent à Banneux pour marcher, prier et célébrer ensemble.

Cette année, covid oblige, les mères se sont retrouvés en sous groupes. Non plus en un seul lieu, mais disseminées à travers toute la Belgique et dans les pays voisins. Ce sont au total 500 mères qui ont arpenté les chemins et sentiers de nos campagnes. Dominique de Béthune, de Malèves, Guenaelle de Groote, responsable de la marche des mères au niveau belge, habitant à Gand, reviennent sur cette activité au micro d'Alfred Malanda. Après les messes célébrées par 32 prêtres, à différents endroits, les mères ont honoré leur engagement. Dans la prière, la bonne humeur, sous un soleil radieux, elles ont fait un plein spirituel nécessaire en cette période de pandémie distillant morosité et incertitude.