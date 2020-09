Revue de presse #2

Au sommaire cette semaine : le pape François parle d’écologie, mais aussi du plaisir culinaire et sexuel... et il prépare une encyclique sur la fraternité. Pèlerinage à Compostelle, des prêtres missionnaires, et la trisomie 21 ont aussi été abordés par les médias chrétiens ou généralistes. Et on termine par les brèves...