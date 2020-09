Revue de presse #3

Dans la presse chrétienne cette semaine, les journées du patrimoine, avec un focus sur la cathédrale de Metz, la messe télévisée à Fénétrange ce dimanche et le grand prix Pèlerin du patrimoine.MAis aussi et toujours le mois de la création voulu par le pape François, des nouveautés dans la presse en ligne et une vidéo sur un prêter labellisé "4.0"