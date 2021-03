Saint-Joseph-du-chêne à Villedieu-la-Blouère: un sanctuaire au coeur des Mauges

Emission spéciale en l’honneur de Saint Joseph à l’occasion de sa solennité ce 19 mars 2021. RCF Anjou s’installe au cœur de ce petit sanctuaire oublié, à Villedieu-la-Blouère, au cœur de la Vendée militaire, non loin de Cholet. Dans la cavité d’un arbre creux, vieux de plus de 1500 ans, trône une statue de Saint Joseph installé là depuis 1856 et qui a attiré des milliers de pèlerins depuis.