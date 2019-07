Sainte Anne d'Auray: un son et lumière sur l'histoire du sanctuaire

On en apprend davantage sur les apparitions de Sainte Anne à Yvon Nicolazic, et le combat du paysan breton pour reconstruire la chapelle détruite. "1625, le mystère de Sainte Anne" reviendra donc le 9 août prochain dans le Morbihan pour une nouvelle saison, et il y a du changement, comme l’explique à Pauline de Torsiac, Gwenael Le Yondre, président de l’association Spectacle Yvon Nicolazic.

"L’année dernière nous avons initié pas mal de nouveautés quant au scénario. On voulait faire entrer depuis longtemps un nouveau personnage à la même hauteur scénique qu’Yvon Nicolazic, qui est Pierre de Keriolet, l’autre personne qui fait que la sanctuaire existe aujourd’hui. On a retravaillé sur le scénario, et cette année nous avons Pierre de Keriolet qui a quasiment autant de scène qu’Yvon Nicolazic" explique-t-il.

Dans ce spectacle, il y a deux aspects essentiels, précise Gwenael Le Yondre. "C’est tout d’abord un spectacle historique. D’où l’on vient pour savoir où l’on va. Il faut ensuite apporter au spectateur le message de Sainte Anne : avoir confiance, croire sans risques. Et montrer ensuite le personnage d’yvon, qui a été un bâtisseur. Nous sommes dans l’histoire d’un sanctuaire" ajoute-t-il.

Une forme de catéchèse, voire d’évangélisation lance-t-il encore. "Quelque fois, parfois, on touche les gens au-delà de ce qu’on aurait pu penser en allant voir un spectacle de son et lumière. C’est le message qui est important à faire transparaître dans le jeu des acteurs. C’est pour cela qu’il y a deux ans, on avait fait le choix de réduire la voile au niveau de la présence lumière sur scène, pour rendre la scène aux acteurs. Cela passe beaucoup par la présence des acteurs. Il y a des moments qui racontent l’histoire de l’Eglise" conclut Gwenael Le Yondre.