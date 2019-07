Sainte-Anne d'Auray: une session de ressourcement pour les familles durant l'été

"Toutes les familles sont concernées. Et c’est une session où les familles mettent les pieds sous la table. On ne leur demande pas de faire de services particuliers. On leur offre un temps où ils peuvent se ressourcer et vivre des temps en famille, avec leurs enfants. Soit des temps spirituels, des temps de jeu. Il est quand même assez rare aujourd’hui d’avoir des temps gratuits comme cela" explique Jean-Paul Pérez, l’un des organisateurs de l’événement.

Sur le flyer de l’événement, on peut notamment lire "la joie de l’amour". Redécouvrir la joie d’aimer, c’est l’un des buts principaux de ce Festival des Familles. "La joie d’aimer du couple retentit sur la vie de la famille, et en particulier sur la vie des enfants. Ce qui implique de redécouvrir la joie d’aimer en famille. Nous au Verbe de Vie, on aime bien mettre la parole de Dieu à l’honneur. Il y a des animations, des jeux scéniques. Il y a des démarches proposées pour toute la famille" ajoute-t-il.

Vivre sa foi en famille, renforce le fondement de la famille, lance encore Jean-Paul Pérez. "Parfois ce n’est pas facile de vivre sa foi en couple, de prier en couple, et encore moins de prier en famille. L’avantage c’est de faire vivre une expérience spirituelle aux enfants, aux couples, aux familles, afin d’enraciner cette expérience de foi. On a beaucoup de témoignages de familles qui ont vécu un temps fort, et ce temps se prolonge dans l’année" conclut Jean-Paul Pérez.

Durant ce Festival des Familles, du 29 juillet au 3 août, les participants pourront compter sur la présence de Mgr Olivier de Germay, évêque d’Ajaccio, qui viendra leur parler d’amour et de foi dans la famille et dans le couple.