Semaine sainte : rejoindre nos églises permettra de la vivre de manière plus in

A l'occasion de la fête des Rameaux et de la semaine sainte qui s'ouvre, l'abbé Bidaud nous redit, après une semaine sainte confinée en 2020, combien il est vital de vivre ces offices au sein de nos églises. Malgré parfois des horaires dédalés, il sera possible de rejoindre vos églises et de vivre de manière incarnée, intérieure, et vraie ce sommet de la vie liturgique. "Nous sommes une religion de l'incarnation où les rites passent par notre corps" pour le père Françosi Bidaud, vicaire épiscopal.