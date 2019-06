Souscription pour un film en mémoire du Père Robert Chave

L'Associaton Foi et Culture a confié la réalisation d'un film à Florine Clap mêlant ficton et images d'archives.



Ce film est librement inspiré de l'histoire du Père Robert Chave et de son lien avec le festival d'Avignon.



Renseignements auprès de Foi et Culture 49 ter rue du Portail Magnanen

84000 AVIGNON