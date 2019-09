St Henri Dorie : "un saint de chez nous qui nous rend proche la sainteté" (P. Dominique Lubot)

A l'occasion de la Saint Henri Dorie, le 20 septembre, évocation de ce saint né sur la côte vendéenne et qui s'est offert pour l'évangélisation de la Corée au XIXe siècle. Pour le père Lubot, "ce saint de chez nous nous rend proche la sainteté. La sainteté c'est la proximité quotidienne avec Dieu et non pas des choses inaccessibles. Ce que les papes ont toujours enseigné, jusqu'au pape François avec "Gaudete et exsultate", c'est que la sainteté transforme le monde, permet l'évangélisation, propose le salut, oriente le sens de la vie. Suivons l'appel de notre pape : « Le Seigneur (…) veut que nous soyons saints, et il n’attend pas de nous (…) une existence médiocre » nous dit-il."